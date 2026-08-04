Садовод придумал способ отпугивания птиц от урожая

04 августа 2026, 13:06

Садовод Туманов: детские игрушки и сетки защитят урожай от птиц

Фото: iStock/ILIA DROVNIN

Больше всего ущерба садоводам наносят дрозды-рябинники. Об этом рассказал руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.





По его словам, которые передает телеканал «Москва 24», эти птицы живут колониями и посылают разведчиков следить за садами дачников. Увидев созревший урожай, те созывают всю стаю, которая вскоре уничтожает ягоды и фрукты.



Садовод отметил, что защититься от этих птиц сложно, так как они очень хитрые. Пугала и ленточки против дроздов не работают, так как они быстро понимают, что те для них безопасны. Бесполезны и биоакустические отпугиватели, имитирующие звуки хищных птиц.



Туманов придумал способ, который ему помогает защитить урожай. Для этого он развешивает по веткам старые детские игрушки и периодически меняет их расположение. Для птиц «это оказывается непостижимой загадкой», и они боятся подлетать.



Однако самый надежный метод — закрывать кусты и деревья сетками: можно использовать как специальные, так и строительные. А вот бороться с осами эксперт не рекомендует, поскольку они бывают полезны для сада.

«Оса выкармливает своих личинок животной пищей, отлавливая в том числе различных вредителей вроде тли, муравьев, бабочек», – пояснил он.