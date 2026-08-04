Эксперты объяснили, какой должна быть качественная и безопасная одежда для школы
Специалисты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке школьной одежды. Об этом стало известно 4 августа.
В ведомстве подчеркнули, что родителям важно учитывать не только внешний вид, но и состав ткани, качество пошива и информацию на маркировке, пишут «Известия». Рекомендуется проверять материал подкладки — он должен быть натуральным (хлопок) или искусственным, но несинтетическим (например, вискоза). Что касается верха, доля натуральных волокон в ткани должна составлять минимум 45%, а синтетики — не более 55%. Небольшое содержание синтетики допустимо: оно помогает вещам меньше мяться и дольше сохранять презентабельный вид.
Однако эксперты предупредили, что избыток полиэфирных волокон (свыше 70%) резко ухудшает воздухопроницаемость, что делает ношение формы дискомфортным. Также стоит обратить внимание на прочность швов, наличие закрепок на карманах и аккуратную обработку низа брюк. Специалисты советуют выбирать модели, допускающие не только химчистку, но и домашнюю стирку с мягкими детскими средствами.
Отдельное внимание — внутреннему ярлыку. На нем должны указать состав, правила ухода, страну-производителя, данные изготовителя, размер, дату выпуска, товарный знак, знак обращения на рынке и сведения о сертификате. В Роскачестве напомнили и о назначении одежды: если на этикетке нет пометки, что изделие предназначается для детей или школьников, оно может считаться взрослым — со всеми вытекающими различиями в требованиях к безопасности и качеству.
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