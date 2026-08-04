Эксперты объяснили, какой должна быть качественная и безопасная одежда для школы

04 августа 2026, 14:31

Роскачество: при выборе одежды для школы важны состав ткани и качество швов

Фото: istockphoto/standret

Специалисты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке школьной одежды. Об этом стало известно 4 августа.