«Разжигание ненависти»: Адвокат объяснил, в каких случаях могут наказать за пародии

15 января 2026, 17:46

Адвокат Воропаев: уголовное наказание за пародию может быть суровым

Фото: iStock/gorodenkoff

В современном медиа-пространстве все чаще создаются пародии на звезд шоу-бизнеса и их творчество. Порой это принимает жестокие формы, вызывающие большое негодование.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что в правовом поле творческая деятельность осуществляется в рамках, установленных действующим законодательством. Свобода творчества, гарантированная статьей 44 Конституции РФ, не носит абсолютного характера и должна сопрягаться с необходимостью уважения прав и законных интересов иных лиц, а также с соблюдением правовых запретов.





«Использование комических форм и приемов не освобождает лицо от юридической ответственности в случае, если такое произведение содержит противоправные элементы. За это можно понести как административную, так и уголовную отвественность», — сказал он.

