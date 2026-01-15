«Разжигание ненависти»: Адвокат объяснил, в каких случаях могут наказать за пародии
Адвокат Воропаев: уголовное наказание за пародию может быть суровым
В современном медиа-пространстве все чаще создаются пародии на звезд шоу-бизнеса и их творчество. Порой это принимает жестокие формы, вызывающие большое негодование.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что в правовом поле творческая деятельность осуществляется в рамках, установленных действующим законодательством. Свобода творчества, гарантированная статьей 44 Конституции РФ, не носит абсолютного характера и должна сопрягаться с необходимостью уважения прав и законных интересов иных лиц, а также с соблюдением правовых запретов.
«Использование комических форм и приемов не освобождает лицо от юридической ответственности в случае, если такое произведение содержит противоправные элементы. За это можно понести как административную, так и уголовную отвественность», — сказал он.
Административная ответственность (штрафы) следует, если в пародии публично унижают людей или группу по признакам:
- расы;
- национальности;
- языка, происхождения;
- пола, отношения к религии;
- принадлежности к какой-либо социальной группе.
Уголовная ответственность (более суровое наказание) следует, если под видом пародии или «шутки» скрываются серьёзные нарушения:
- одобрение нацизма;
- призывы к экстремизму или разжигание ненависти;
- клевета (распространение заведомо ложных порочащих сведений).
- оскорбление чувств верующих.
По словам адвоката, право на творчество и юмор в России существует, но оно не абсолютно — оно заканчивается там, где нарушаются права других людей, их достоинство или фундаментальные ценности государства. Жанр «пародия» не защищает от ответственности, если его содержание противозаконно.