Комика Александра Гудкова оштрафовали за пародию на песню SHAMAN «Я узкий»

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Красногорский суд рассмотрел дело комика Александра Гудкова, обвиняемого по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», и вынес решение оштрафовать его на 11 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».



Поводом для возбуждения дела стала песня-пародия на хит певца SHAMAN «Я русский».

«Суд установил, что обвиняемый разместил в соцсети «ВКонтакте» видеозапись под названием «Александр Гудков – Я узкий». Психолого-лингвистическое исследование установило, что в видеозаписи содержатся публичные действия, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения», — говорится в сообщении.
Отягчающим обстоятельством стала публикация клипа в интернете.

Лев Каштанов

