Комика Александра Гудкова оштрафовали за пародию на песню SHAMAN «Я узкий»
Красногорский суд рассмотрел дело комика Александра Гудкова, обвиняемого по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», и вынес решение оштрафовать его на 11 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Поводом для возбуждения дела стала песня-пародия на хит певца SHAMAN «Я русский».
«Суд установил, что обвиняемый разместил в соцсети «ВКонтакте» видеозапись под названием «Александр Гудков – Я узкий». Психолого-лингвистическое исследование установило, что в видеозаписи содержатся публичные действия, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения», — говорится в сообщении.Отягчающим обстоятельством стала публикация клипа в интернете.
