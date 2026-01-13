Комика Александра Гудкова оштрафовали за пародию на песню SHAMAN «Я узкий»

13 января 2026, 16:11

Красногорский суд рассмотрел дело комика Александра Гудкова, обвиняемого по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», и вынес решение оштрафовать его на 11 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Поводом для возбуждения дела стала песня-пародия на хит певца SHAMAN «Я русский».





«Суд установил, что обвиняемый разместил в соцсети «ВКонтакте» видеозапись под названием «Александр Гудков – Я узкий». Психолого-лингвистическое исследование установило, что в видеозаписи содержатся публичные действия, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения», — говорится в сообщении.