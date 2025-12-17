Владимир Винокур завершил карьеру ведущего
Владимир Винокур завершил карьеру ведущего, отказавшись от проведения частных и новогодних мероприятий. После того как в прошлом году он порвал пяточное сухожилие, юморист испытывает трудности с длительной ходьбой и стоянием. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Из-за травмы 77-летний Владимир Натанович теперь ходит с тростью и заметно хромает. Его организм не справляется с многочасовыми выступлениями.
У артиста не осталось ни одного новогоднего корпоратива в списке. Даже за удвоенные гонорары он отказывается выступать, так как это слишком утомительно и долго. Полностью завершать карьеру юмориста Винокур не планирует — готов участвовать в постановках, но только с короткими монологами и пародиями, не дольше 40 минут. Однако таких предложений становится все меньше.
Это не первая проблема с ногами у юмориста. В 1992 году он попал в серьезную автомобильную аварию, в результате которой получил вывих таза и два перелома левой ноги.
