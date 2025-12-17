17 декабря 2025, 09:35

Mash: Владимир Винокур завершил карьеру ведущего, из-за травмы ему сложно стоять

Владимир Винокур (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Владимир Винокур завершил карьеру ведущего, отказавшись от проведения частных и новогодних мероприятий. После того как в прошлом году он порвал пяточное сухожилие, юморист испытывает трудности с длительной ходьбой и стоянием. Об этом пишет Telegram-канал Mash.