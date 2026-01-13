Яна Поплавская назвала штраф Гудкову насмешкой над миллионами русских

13 января 2026, 18:50

Актриса Яна Поплавская раскритиковала штраф Александра Гудкова в 11 тысяч рублей

Яна Поплавская (Фото: Telegram @yana_poplavskaya)

Накануне Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тысяч рублей. Актриса Яна Поплавская прокомментировала это решение в своём Telegram-канале.





Суд признал, что пародия Гудкова на песню SHAMAN «Я русский» содержит признаки правонарушения. Экспертиза установила, что в видео юморист совершает действия, которые унижают достоинство группы лиц по признаку происхождения. Широкая публикация записи усугубила нарушение.



Поплавская назвала сумму штрафа слишком маленькой и считает её «насмешкой над миллионами оскорблённых русских».

«С таким наказанием Гудков может стряпать оскорбительные пародии хоть каждую неделю, а потом ржать над нами и над российскими судами своим визглявым смехом. Можно считать этот штраф не наказанием, а поощрением», — заявила Яна.