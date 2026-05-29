«Реабилитация в гипсе»: Врач рассказала, как детям после травм вернуться к активной жизни

29 мая 2026, 18:34

Врач Езовских: ЛФК можно начинать даже в гипсе

Сломанная рука, операция на ноге, ДЦП или сколиоз — путь к восстановлению у детей начинается не в больничной палате, а в движении. Но движение это должно быть не хаотичным, а лечебным. Как не навредить, когда можно начинать занятия даже в гипсе, и почему истощенному ребенку физкультура противопоказана?





Врач ЛФК НИКИ детства Марина Езовских в беседе с «Радио 1» заявила, что когда ребенок получает травму или переносит тяжелую операцию, главным инструментом реабилитации становится лечебная физкультура (ЛФК). Однако просто «побегать и попрыгать» недостаточно — важен грамотный подход, осмотр врача и индивидуальная программа.





«Вопреки распространенному мнению, занятия не начинаются с первого попавшегося упражнения. Первым делом — осмотр. В нашем центре мы всегда осматриваем детей. Первичный осмотр проводится вместе с инструкторами. Мы проводим различные тесты, оцениваем объём движений в суставах, силу мышечную, смотрим, что ребёнок умеет делать самостоятельно», — рассказала она.

«Многие родители ошибочно полагают, что ЛФК возможна только после снятия гипса. Это не так. При переломах иногда, с разрешения травматолога, мы начинаем реабилитацию, даже когда надет гипс. Например, если гипс на локтевом суставе, но свободна кисть — делаем лёгкие движения пальцами, чтобы улучшить кровообращение. При операциях на нижних конечностях ортопеды могут разрешить вертикализацию прямо в гипсах. Но всегда — только индивидуально», — объяснила врач.

«ДЦП, спина бифида, мышечная дистрофия — не приговор для занятий, а прямое показание к ним. Дети с такими заболеваниями обязательно должны заниматься лечебной физкультурой. Движение в их жизни должно присутствовать на регулярной основе. Например, в формате три раза в неделю. Однако если ребенок занимается курсами, родители дома должны продолжать работу: использовать вертикализацию, технические средства реабилитации», — посоветовала Езовских.