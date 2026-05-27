В Пушкине состоится патриотический пробег инвалидов-колясочников
Патриотический пробег инвалидов колясочников «Россия — страна возможностей» проведёт подмосковная общественная организация «Колесница» в подмосковным Пушкине 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Мероприятия организуют в рамках проекта «Регион свершений и возможностей» и посвятят Дню России.
«Участие в пробеге примет группа из 20-25 колясочников. Они будут одеты в форму с государственной символикой и объедут мемориальные объекты города, включая памятник «Скорбящая мать», закладной камень памятника участникам специаоьной военной операции и Советскую площадь», — говорится в сообщении.В программу мероприятия входит также концерт на сцене Центрального парка культуры и отдыха.
Проект «Регион свершений и возможностей» — это серия мероприятий с участием колясочников. Его задача состоит в информировании общества и демонстрации достижений Московской области в самореализации людей с инвалидностью.