В ОСФР по РТ рассказали, как получить знак инвалида на автомобиль

Знак инвалида для бесплатной парковки в Татарстане можно получить на Госуслугах
Фото: iStock/AndreyPopov

Инвалиды и перевозящие их или детей-инвалидов люди имеют право на бесплатную парковку в общественных местах Татарстана. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу СФР по республике.



Уточняется, что для этого маломобильному гражданину нужно подать заявление об использовании транспортного средства. Сделать это можно через личный кабинет на портале госуслуг или в МФЦ.

При подаче заявления онлайн сведения о машине заполняются самостоятельно, остальная информация подгружается Социальным фондом автоматически. В МФЦ потребуется указать информацию о человеке с инвалидностью или его законном представителе и данные об автомобиле.

На машине в обязательном порядке должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Сведения об автомобилях и их владельцах размещены в Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере.

Заявление подается в отношении одного транспортного средства. При изменении данных или продлении срока необходимо обратиться с новым заявлением.

Лидия Пономарева

