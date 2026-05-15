В ОСФР по РТ рассказали, как получить знак инвалида на автомобиль
Инвалиды и перевозящие их или детей-инвалидов люди имеют право на бесплатную парковку в общественных местах Татарстана. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу СФР по республике.
Уточняется, что для этого маломобильному гражданину нужно подать заявление об использовании транспортного средства. Сделать это можно через личный кабинет на портале госуслуг или в МФЦ.
При подаче заявления онлайн сведения о машине заполняются самостоятельно, остальная информация подгружается Социальным фондом автоматически. В МФЦ потребуется указать информацию о человеке с инвалидностью или его законном представителе и данные об автомобиле.
На машине в обязательном порядке должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Сведения об автомобилях и их владельцах размещены в Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере.
Заявление подается в отношении одного транспортного средства. При изменении данных или продлении срока необходимо обратиться с новым заявлением.
