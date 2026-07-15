«Реакция на чужой белок»: Россиянам рассказали, как изменилась система заготовки крови и что даёт статус донора
Врач Звонков: при переливании крови возможна иммунная реакция на чужой белок
С 2007 года управление донорской службой в России осуществляется на федеральном уровне. В медицинской практике переливание крови проводится с использованием отдельных компонентов, а учёт доноров ведётся в единой базе данных.
Трансфузиолог Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» рассказал, что в настоящее время в медицинской практике используется не цельная кровь, а отдельные компоненты — эритроцитная масса, плазма, тромбоциты.
«С конца девяностых годов мы отказались от применения цельной крови — только компоненты. Их готовят специальным образом, очищают, например, от лимфоцитов, и они хранятся до 35–40 дней. Классификация по системе AB0 является устаревшей. Современное типирование учитывает большее число антигенов, включая резус-фактор, Kell, Junior и другие. Любая донорская кровь индивидуальна по антигенному набору, и при переливании всегда возможна иммунная реакция на чужой белок», — объяснил он.
При этом он остановился на изменениях в организации службы крови. До 2007 года заготовка материала находилась в ведении районных управлений здравоохранения, что ограничивало межрегиональный обмен.
«Москва не могла получить тульскую кровь и перелить её у себя. Врачи не брались за это. Кровь списывали тоннами в одних центрах, тогда как другие города испытывали нехватку. С 2007 года ответственность за службу крови взяло ФМБА, и была создана единая федеральная база доноров. Теперь перемещение заготовленных компонентов между регионами осуществляется с использованием автомобильного, железнодорожного и авиатранспорта», — отметил врач.
По его словам, после каждой сдачи выдаётся справка, которая может быть передана по месту работы для предоставления дополнительных выходных. В день сдачи крови донор освобождается от работы, и ему также положен один день к отпуску. После 45 кроводач (или сдачи компонентов в эквивалентном объёме) присваивается звание «Почётный донор России» с соответствующими льготами.