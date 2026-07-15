«Реакция на чужой белок»: Россиянам рассказали, как изменилась система заготовки крови и что даёт статус донора

15 июля 2026, 11:02

Врач Звонков: при переливании крови возможна иммунная реакция на чужой белок

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

С 2007 года управление донорской службой в России осуществляется на федеральном уровне. В медицинской практике переливание крови проводится с использованием отдельных компонентов, а учёт доноров ведётся в единой базе данных.





Трансфузиолог Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» рассказал, что в настоящее время в медицинской практике используется не цельная кровь, а отдельные компоненты — эритроцитная масса, плазма, тромбоциты.





«С конца девяностых годов мы отказались от применения цельной крови — только компоненты. Их готовят специальным образом, очищают, например, от лимфоцитов, и они хранятся до 35–40 дней. Классификация по системе AB0 является устаревшей. Современное типирование учитывает большее число антигенов, включая резус-фактор, Kell, Junior и другие. Любая донорская кровь индивидуальна по антигенному набору, и при переливании всегда возможна иммунная реакция на чужой белок», — объяснил он.

«Москва не могла получить тульскую кровь и перелить её у себя. Врачи не брались за это. Кровь списывали тоннами в одних центрах, тогда как другие города испытывали нехватку. С 2007 года ответственность за службу крови взяло ФМБА, и была создана единая федеральная база доноров. Теперь перемещение заготовленных компонентов между регионами осуществляется с использованием автомобильного, железнодорожного и авиатранспорта», — отметил врач.