«Сопряжен с риском»: Врач перечислил базовые требования к донорам крови

14 июля 2026, 18:07

Врач Звонков: в список противопоказаний к забору крови входят иммунные болезни

Фото: iStock/Ratana21

Московский областной центр крови обновил данные о потребности в биоматериале на 13 июля. В учреждении указано, что в настоящий момент требуются доноры с первой, второй и четвёртой отрицательными группами крови.





Врач-трансфузиолог Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» перечислил критерии отбора доноров и объяснил, какие медицинские ограничения действуют при заборе крови.





«Донор — это человек, предоставляющий свой биоматериал, а реципиент — тот, кто его получает. При этом забор крови возможен не для всех категорий граждан. В числе базовых требований — возраст от 18 лет, отсутствие хронических заболеваний, требующих постоянного приёма лекарств, и стабильные показатели артериального давления. Гипертоническая болезнь тоже отсеивается: человек, который каждое утро принимает антигипертензивные препараты, не годится в доноры, это однозначно», — отметил он.

«Если девочка весит 45 килограммов, её никто не возьмёт на забор крови. С пятидесяти-пятидесяти пяти уже легче переносится. Забор крови у человека с венозными проблемами, варикозом или застойными явлениями может быть сопряжён с риском, поэтому такие состояния также являются основанием для отказа», — пояснил эксперт.