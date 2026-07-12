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Кровь спасла женщину от насильника в московском фитнес-клубе

В Москве иностранец получил три года колонии за попытку изнасилования женщины
Фото: Istock/AMilkin

В Москве суд приговорил мигранта к трём годам колонии за покушение на изнасилование. Как сообщает mk.ru, инцидент случился в декабре 2025 года в фитнес-клубе на Открытом шоссе.



Установлено, что мужчина работал бригадиром по ремонту помещений и пригласил соотечественницу на уборку. В смену он зашёл в туалетную комнату, где женщина переодевалась, ударил её о стену и попытался совершить насильственные действия.

При этом он предупредил жертву, что до обеда в офис никто не придёт. Потерпевшая оказала сопротивление, повредила палец, после чего у неё началось сильное кровотечение. Это вынудило нападавшего отпустить её в аптеку, но перед этим он отобрал у женщины документы и деньги.

Как только она оказалась на свободе, то сразу обратилась в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника и предъявили обвинение в покушении на изнасилование. Преображенский районный суд назначил иностранцу три года лишения свободы.

Ольга Щелокова

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