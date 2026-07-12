Кровь спасла женщину от насильника в московском фитнес-клубе

12 июля 2026, 17:56

В Москве иностранец получил три года колонии за попытку изнасилования женщины

Фото: Istock/AMilkin

В Москве суд приговорил мигранта к трём годам колонии за покушение на изнасилование. Как сообщает mk.ru, инцидент случился в декабре 2025 года в фитнес-клубе на Открытом шоссе.