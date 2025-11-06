«Реальная угроза»: Россиянам рассказали, какие космические явления опасны для планеты Земля

06 ноября 2025, 16:19

Ученый Эйсмонт: главная угроза для человечества не космос, а мусор

Фото: iStock/mikdam

В небе над Москвой вновь наблюдали яркое свечение — это уже второй случай за последние дни. Являются ли эти «гости» случайными метеоритами или следом растущих облаков космического мусора? Насколько защищена Земля от реальной угрозы из космоса и почему мы стали так спокойно относиться к падающим огненным шарам?





Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» рассказал, что в конце октября и начале ноября жители столичного региона стали свидетелями редкого зрелища — ярких объектов, сгорающих в атмосфере. Первый случай произошел 27 октября, второй — спустя всего 10 дней. В соцсетях сразу заговорили о НЛО, но эксперты склоняются к более приземленным объяснениям: это либо естественные метеороиды, либо фрагменты космического мусора.





«Однозначно определить природу объектов сложно. Это может быть и мусор, и метеорит. Удивительно, что оба были где-то вблизи Москвы, это будто случайное совпадение», — сказал он.

«Для зелёного свечения нужно, чтобы в конструкции был никель. Это он так светится. Крупные обломки, такие как титановые двигатели или толстостенные баллоны, могут не полностью сгорать в атмосфере и достигать поверхности Земли. Но это редко, обычно они падают в океан», — пояснил ученый.

«Мусора становится так много, что уже неба не видно. Вот это и есть проблема. Сейчас мы в целом больше защищены от различных космических угроз, потому что существуют технологические возможности и системы защиты», — резюмировал Эйсмонт.