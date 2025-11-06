В Кузбассе ожидаются зимние морозы

06 ноября 2025, 15:50

Фото: iStock/Lina Shatalova

Уже в ближайшие дни в Кузбасс придёт зима. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Кемеровского ЦГМС.





Отмечается, что 7 ноября в ночное время температура опустится до -11…-16 °С.





«Днём воздух прогреется до -1…+4, местами до -6 °С. Ночью местами небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Также местами туманы, изморозь, днём местами гололедные явления. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

«Официальная метеорологическая зима может наступить где-то в середине ноября. Температура должна быть слабо отрицательная: днем — плюс 3 °С, а ночью — минус 4 °С», — сказала Позднякова.