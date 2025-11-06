В Кузбассе ожидаются зимние морозы
Уже в ближайшие дни в Кузбасс придёт зима. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Кемеровского ЦГМС.
Отмечается, что 7 ноября в ночное время температура опустится до -11…-16 °С.
«Днём воздух прогреется до -1…+4, местами до -6 °С. Ночью местами небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Также местами туманы, изморозь, днём местами гололедные явления. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
В ночь на субботу в регионе будет -3…-8 °С. В дневное время потеплеет до 0…+5 °С. Однако ожидается ветер с порывами до 22 м/с, а также снег. В воскресенье погода будет аналогичной.
Тем временем в Москву зима придёт только во второй половине ноября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Официальная метеорологическая зима может наступить где-то в середине ноября. Температура должна быть слабо отрицательная: днем — плюс 3 °С, а ночью — минус 4 °С», — сказала Позднякова.
Она уточнила, что вторая половина ноября будет соответствовать зимнему сезону.