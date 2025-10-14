Ида Галич призналась, что каждое утро ощущает «связь с космосом»

14 октября 2025, 17:44

Блогерша Ида Галич показала утреннюю чёлку и рассмешила подписчиков

Ида Галич (Фото: Instagram* / @galichida)

Телеведущая и блогер Ида Галич, недавно ставшая мамой во второй раз, поделилась с подписчиками утренним видео в Telegram, рассказав о своей «связи с космосом».





По словам Галич, каждое утро её чёлка будто пытается выйти на контакт с космосом, торча во все стороны.





«Это каждое утро видит мой будущий жених. Может, поэтому я всё ещё не жена? Он ждёт, пока вот это отрастёт, как думаете?» — пошутила телеведущая.

«Отвратительно стоит вес», — отметила она в посте под снимками своей фигуры.