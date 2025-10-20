Какие небесные явления смогут увидеть жители Кузбасса до конца года

20 октября 2025, 12:36

Фото: istockphoto / forplayday

Жителям Кузбасса не обязательно идти на стадион, чтобы увидеть грандиозное шоу — достаточно поднять взгляд к небу. До конца 2025 года над регионом ожидается целая серия впечатляющих астрономических событий. О том, на что стоит обратить внимание, рассказал художественный руководитель Новокузнецкого планетария Кирилл Лапин в беседе с «Сибдепо».