Какие небесные явления смогут увидеть жители Кузбасса до конца года
Жителям Кузбасса не обязательно идти на стадион, чтобы увидеть грандиозное шоу — достаточно поднять взгляд к небу. До конца 2025 года над регионом ожидается целая серия впечатляющих астрономических событий. О том, на что стоит обратить внимание, рассказал художественный руководитель Новокузнецкого планетария Кирилл Лапин в беседе с «Сибдепо».
Начало месяца отметилось появлением метеорного потока Драконид, пик которого пришёлся на 8 октября. За ним последуют Ориониды, чьи яркие вспышки можно наблюдать с 21 октября по начало ноября. Ещё один поток — Тауриды — активен почти всю осень, отличаясь редкими, но красивыми «падающими звёздами».
Главным небесным гостем октября стала комета Леммон (C/2025 A6), видимая даже невооружённым глазом в конце месяца. Сейчас она проходит в районе созвездия Гончих Псов, неподалёку от Большой Медведицы. Лучше всего наблюдать за ней после полуночи, вдали от городских огней. Также над регионом можно будет заметить другую комету — SWAN (C/2025 R2), находящуюся низко над горизонтом в созвездии Змееносца.
В середине осени эстафету примет метеорный поток Леонид, активный с 6 по 30 ноября. Несмотря на умеренную яркость, наблюдать его всё же стоит — вспышки этих «львов» хорошо видны в ясную ночь.
Зима начнётся с одного из самых красивых звездопадов — Геминид. С 4 по 17 декабря небо будет пересекать множество светящихся метеоров, а пик активности ожидается 14 декабря. Вслед за ними появятся Урсиды, последние метеоры уходящего года, которые можно будет увидеть с 17 по 26 декабря, особенно ясно — в ночь на 22-е.
19 декабря жители региона смогут наблюдать необычное явление, известное как «космическая медуза». Оно возникает при ночных запусках ракет с Байконура, когда свет от реактивных газов создаёт на небе сияющие облака причудливых форм. В этот день стартует ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём, и эффект будет заметен над южной частью Западной Сибири.
Ближайшее солнечное затмение в России ожидается только после 2030 года, а вот лунное можно будет увидеть уже весной 2026-го. Чтобы наблюдать небесные явления, не нужно специальное оборудование — достаточно ясного неба и любопытства. Эксперты советуют выезжать за город, где нет лишнего освещения, и использовать мобильные приложения-планетарии. Космос каждую ночь устраивает для кузбассовцев бесплатное представление — без билетов, с одними только звёздами и сиянием Вселенной.
Читайте также: