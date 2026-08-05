Ясновидящая рассказала о глобальных переменах из-за предстоящего коридора затмений
Россиян в августе ждет тяжелый и кармический период, который запустит коридор затмений. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала финалистка «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Дарья Миронова.
Специалист утверждает, что во время коридоров затмений происходят значительные изменения в сознании, физиологии и социальной сфере. В этот период человечество неизбежно столкнётся с глобальными мировыми событиями, которые окажут влияние на политику и экономику.
По ее словам, в августе людей ожидают два значимых астрономических явления: солнечное затмение 12 августа и лунное затмение 28 августа. В этот период не рекомендуется приобретать недвижимость и совершать крупные покупки. Также стоит воздержаться от стрижки волос и открытия бизнеса, заключила Миронова.
Читайте также: