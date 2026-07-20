«Ребенок испытывает стыд и вину»: Психолог предупредил о травле в школах со стороны учителей

20 июля 2026, 13:02

Психолог Громов: травля в школах может исходить от учителей

Фото: Istock/Drazen Zigic

Мы привыкли считать, что травля — это конфликты между детьми. Однако, по мнению специалистов, систематическое унижение может исходить и от учителя.





Психолог, отец троих детей и бывший школьный работник Сергей Громов в беседе с «Радио 1» призвал родителей обратить внимание на поведение педагогов, потому что они невольно своим поведением могут доставлять детской психике неудобства.





«К сожалению, учителя от усталости и многолетней работы могут перегибать. Травля может происходить со стороны учителя, при этом совершенно невольно. Публичное обсуждение и оскорбление, которое для учителя является сильной мерой, по факту может быть травлей для современного ребенка», — сказал он.

«Например, учитель физкультуры в присутствии класса несколько раз ругает мальчика, что тот не может подтянуться. Ребенок испытывает стыд и вину, но не может ответить учителю. Это и есть та форма травли, когда регулярно занижают возможности ребенка», — предупредил Громов.