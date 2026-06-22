Дочь-деспот, травля сына и обнаженка: как дочь Никиты Михалкова сбежала от мужа Хаматовой и что сейчас с наследницей великой династии

22 июня 2026, 20:13

Анна Михалкова (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

В шесть лет Анна Михалкова впервые попала в объектив отцовской камеры, не подозревая, что эти детские откровения увидят миллионы. Когда монтаж превратился в фильм-исповедь «Анна: от 6 до 18», она пережила шок — почувствовала себя обнажённой перед зрителями. Позже актриса назовёт этот опыт «эксгибиционизмом души», но именно он научит её не бояться чужого мнения. Годы спустя жизнь Анны Михалковой — это череда драматических поворотов: борьба за право быть самостоятельной актрисой, а не просто дочерью великого режиссёра, распавшийся и заново собранный по крупицам брак, травля старшего сына и воспитание дочери-«деспота». Что на самом деле творится в семье артистки — в материале «Радио 1».





Содержание Драматическая история взросления Анны Михалковой Идеальный брак, который не выдержал расстояния: история любви Анны и Альберта Возвращение к мужу: семейная драма Анны Михалковой Хроника семейной жизни Михалковых Откровения Анны Михалковой о взрослении наследников

Драматическая история взросления Анны Михалковой



Никита Михалков и Татьяна Михалкова (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

Идеальный брак, который не выдержал расстояния: история любви Анны и Альберта

Возвращение к мужу: семейная драма Анны Михалковой



Анна Михалкова и режиссёр Александр Шейн (слева направо) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Хроника семейной жизни Михалковых

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Откровения Анны Михалковой о взрослении наследников



Андрей Баков (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

«Лида — деспот в нашей жизни. С ужасом думаю о том времени, когда она вырастет и начнётся переходный период», — признавалась Анна Михалкова в интервью журналу Psychologies.