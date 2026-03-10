«Ребенок не мячик для пинг-понга»: Адвокат раскритиковала законопроект о «совместном воспитании» детей после развода
В Госдуму внесен законопроект о введении в Семейный кодекс режима совместного воспитания детей после развода. Документ предполагает, что ребенок будет жить с каждым из родителей по индивидуальному графику — например, неделю с мамой, неделю с папой. Однако у экспертов эта инициатива вызывает серьезные опасения.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» объяснила, что на практике попытка поделить ребенка поровну оборачивается стрессом и конфликтами.
По словам эксперта, действующее законодательство уже позволяет раздельно проживающему родителю полноценно участвовать в жизни ребенка — через порядок общения, установленный судом. Принудительное же равное распределение времени (50/50) несет в себе скрытые угрозы.
«Когда родители в конфликте, очень часто бывает так, что ребенок становится заложником. Проживая с каждым из родителей, его настраивают против другого. Ребенка перекидывают как пинг-понговый мячик. Хорошо, если ему комфортно, а бывает, что он не хочет ехать к кому-то из родителей, и начинается стресс», — подчеркнула она.Адвокат обратила внимание и на финансовую сторону вопроса: в европейских странах, где применяется такая модель, при равном проживании алименты обычно не выплачиваются — каждый родитель тратит на ребенка, когда тот находится у него.
«Может быть, какой-нибудь отец не захочет платить алименты и потребует передать ему ребенка, лишь бы не платить. Хотя там, в новой семье, за ребенком смотреть никто не будет, и он окажется в изоляции от матери. В этом есть что-то порочное», — сказала специалист.
Особенно опасной, по мнению Ярмуш, является схема «неделя с папой — неделя с мамой» для маленьких детей, ведь они получают колоссальный стресс и потом лечатся у неврологов и психологов.
«Даже если законопроект поддержит большинство, суды все равно будут принимать решение исходя из интересов детей. Будут назначать психолого-психиатрические экспертизы. И если родитель хочет не воспитывать, а просто подтвердить свое право или насолить бывшему партнеру, суды это увидят», — резюмировала адвокат.