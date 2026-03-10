«Беременность стала пусковым механизмом»: Онколог объяснил причину рака у Лерчек
Онколог Черемушкин не исключил, что опухоль у Лерчек развилась из плаценты
Очередная беременность могла стать причиной возникновения онкологии у блогера Валерии Чекалиной, а стресс стал дополнительным компонентом. Так считает врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
Он не исключил, что опухоль в организме Лерчек исходит из плаценты. Так бывает после родов.
«Беременность была пусковым механизмом, стресс мог иметь свой компонент. И стресс в этом случае — это системный и очень мощный фактор. Его механизм — это дисбаланс», — отметил Черёмушкин в разговоре с Life.ru.
По словам врача, иммунитет отслеживает излишние клеточные деления и пытается предотвратить появление опухоли. Однако стресс может отрицательно сказаться на этой системе, тогда может запуститься механизм формирования опухоли.
Черемушкин уточнил, что беременность и роды в совокупности со стрессом привели к развитию онкологии у Чекалиной. Однако врач подчеркнул, что такой вид опухоли неплохо лечится.