«Беременность стала пусковым механизмом»: Онколог объяснил причину рака у Лерчек

10 марта 2026, 15:42

Онколог Черемушкин не исключил, что опухоль у Лерчек развилась из плаценты

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Очередная беременность могла стать причиной возникновения онкологии у блогера Валерии Чекалиной, а стресс стал дополнительным компонентом. Так считает врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.





Он не исключил, что опухоль в организме Лерчек исходит из плаценты. Так бывает после родов.





«Беременность была пусковым механизмом, стресс мог иметь свой компонент. И стресс в этом случае — это системный и очень мощный фактор. Его механизм — это дисбаланс», — отметил Черёмушкин в разговоре с Life.ru.