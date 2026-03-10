«Она полквартиры разнесла»: сын Бари Алибасова ответил на обвинения в избиении молодой жены

10 марта 2026, 09:42

Сын Бари Алибасова ответил на обвинения в избиении молодой жены

Бари Алибасов-младший (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Десятая жена сына Бари Алибасова рассказала, как ужасно прошел день рождения их дочери. Мужчина отобрал у нее ребенка и не разрешил им увидеться даже на празднике. Об этом пишет «СтарХит».





Алибасов-младший планирует расторгнуть брак с Ариной. Однако, не дожидаясь судебного решения, он забрал их общую дочь. Женщина продолжает настаивать на встречах с ребенком, и в день рождения, когда девочке исполнился год, она попыталась увидеться с дочерью.



Бари не позволил Арине войти в дом, заявив, что она «все испортила». Жена звездного наследника так и не смогла увидеться с дочерью.



Друг Бари, адвокат Алекс Шенген, прокомментировал ситуацию. Он заявил, что десятая супруга Алибасова находится в нестабильном эмоциональном состоянии, поэтому он не допускает ее к дочери.



Шенген опубликовал видеозапись, на которой Бари открывает дверь Арине и журналистке, сопровождающей ее. В ролике мужчина объясняет причину, по которой не пускает бывшую жену в дом.





«Мать была уже здесь, разнесла полквартиры. Я не собираюсь тебя пускать, Арин. Здесь и отец против категорически. Я тебя очень прошу, хватит», — сказал он.