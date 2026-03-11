Достижения.рф

Ножки не доставали до земли: воспитательница детсада игнорировала умирающего ребенка и играла в телефон. Почему она избежала тюрьмы?

Фото: iStock/Rawf8

В новосибирском детсаде дети играли на улице. Четырехлетняя Вика застряла шейкой между ступеньками горки. Ноги не доставали до земли, и выбраться не получалось. Другие ребята пытались помочь, но безуспешно. В итоге малышка перестала двигаться. Она провела в таком положении 17 минут. Воспитательница не заметила, что произошло, потому что сидела в беседке и играла в телефон. Подробнее о страшной трагедии читайте в материале «Радио 1».



Попросили оправдать свою подзащитную

Прошло несколько месяцев, прежде чем воспитательнице вынесли приговор: два года колонии-поселения за смерть девочки. Она и родители Вики не согласились с таким наказанием и обратились в областной суд. На заседание женщина пришла с поддержкой. С ней были отец и еще несколько родственников. У воспитательницы на суде была опущена голова, она молчала и не произнесла ни слова.

Адвокаты говорили от ее имени. Они предложили проверить, как быстро приехала «Скорая помощь», напомнили, что в садике не было штатного медика. Группа детей была переполнена. Также юристы отметили, что ребята пытались помочь Вике, тянув ее за ноги, и спросили, не из-за этого ли горло девочки сжалось сильнее. Они снова упомянули, что горка не соответствовала стандартам безопасности и была опасной. В итоге попросили оправдать свою подзащитную.

Колония-поселение слишком мягкое место

Родители погибшей девочки требовали более строгого наказания для воспитательницы. Они утверждали, что она не выполняла свои обязанности. Девушка оставляла детей без присмотра и часто покидала площадку. Мама Вики рассказала, что многие малыши после трагедии получили психологические травмы. Она попросила суд назначить три года лишения свободы в колонии общего режима. По ее мнению, только так воспитательница поймет свою вину в смерти их дочери. Колония-поселение считается довольно мягким местом. Там можно видеть близких, выходить за территорию и носить обычную одежду.

Государственный обвинитель тоже не согласился с доводами защиты. Он предложил увеличить срок наказания на полгода. Прокурор Дмитрий Богер отметил, что пострадал несовершеннолетний ребенок. Он подчеркнул, что воспитательница долгое время не следила за детьми. Поэтому мужчина предложил изменить место отбывания наказания с колонии-поселения на исправительную колонию общего режима.

Дочка однажды спасла детей

Судья объявил небольшой перерыв после того, как выслушал всех участников дела. Перед возвращением в зал отец воспитательницы решил поговорить с журналистом. Папа виновной работает в строительстве. Он постарался обеспечить своей дочери хорошую защиту. В разговоре мужчина признал, что дочь виновата, но считает, что ее не стоит лишать свободы. Он рассказал о случае, когда Кристина спасла детей. Они играли на конструкции под названием «вертолет», и одна из пружин сломалась. Аттракцион держится на двух пружинах. Одна лопнула, и конструкция могла перевернуться. Кристина вовремя поддержала ее, иначе случилась бы беда. У нее много дипломов и грамот. Отец отметил, что очень переживает из-за смерти девочки и часто посещает ее могилу.

Наказание

Воспитательница получила наказание только через год. Суд решил, что она должна провести два года под ограничениями. Это значит, что ей не нужно сидеть в тюрьме, но она не сможет покидать город, ходить в ночные клубы и должна будет регулярно отмечаться в полиции. Также ей запрещено работать с детьми до тех пор, пока не пройдет этот срок.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0