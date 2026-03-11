Ножки не доставали до земли: воспитательница детсада игнорировала умирающего ребенка и играла в телефон. Почему она избежала тюрьмы?
В новосибирском детсаде дети играли на улице. Четырехлетняя Вика застряла шейкой между ступеньками горки. Ноги не доставали до земли, и выбраться не получалось. Другие ребята пытались помочь, но безуспешно. В итоге малышка перестала двигаться. Она провела в таком положении 17 минут. Воспитательница не заметила, что произошло, потому что сидела в беседке и играла в телефон. Подробнее о страшной трагедии читайте в материале «Радио 1».
Попросили оправдать свою подзащитнуюПрошло несколько месяцев, прежде чем воспитательнице вынесли приговор: два года колонии-поселения за смерть девочки. Она и родители Вики не согласились с таким наказанием и обратились в областной суд. На заседание женщина пришла с поддержкой. С ней были отец и еще несколько родственников. У воспитательницы на суде была опущена голова, она молчала и не произнесла ни слова.
Адвокаты говорили от ее имени. Они предложили проверить, как быстро приехала «Скорая помощь», напомнили, что в садике не было штатного медика. Группа детей была переполнена. Также юристы отметили, что ребята пытались помочь Вике, тянув ее за ноги, и спросили, не из-за этого ли горло девочки сжалось сильнее. Они снова упомянули, что горка не соответствовала стандартам безопасности и была опасной. В итоге попросили оправдать свою подзащитную.
Колония-поселение слишком мягкое местоРодители погибшей девочки требовали более строгого наказания для воспитательницы. Они утверждали, что она не выполняла свои обязанности. Девушка оставляла детей без присмотра и часто покидала площадку. Мама Вики рассказала, что многие малыши после трагедии получили психологические травмы. Она попросила суд назначить три года лишения свободы в колонии общего режима. По ее мнению, только так воспитательница поймет свою вину в смерти их дочери. Колония-поселение считается довольно мягким местом. Там можно видеть близких, выходить за территорию и носить обычную одежду.
Государственный обвинитель тоже не согласился с доводами защиты. Он предложил увеличить срок наказания на полгода. Прокурор Дмитрий Богер отметил, что пострадал несовершеннолетний ребенок. Он подчеркнул, что воспитательница долгое время не следила за детьми. Поэтому мужчина предложил изменить место отбывания наказания с колонии-поселения на исправительную колонию общего режима.