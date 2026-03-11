11 марта 2026, 03:11

Фото: iStock/Rawf8

В новосибирском детсаде дети играли на улице. Четырехлетняя Вика застряла шейкой между ступеньками горки. Ноги не доставали до земли, и выбраться не получалось. Другие ребята пытались помочь, но безуспешно. В итоге малышка перестала двигаться. Она провела в таком положении 17 минут. Воспитательница не заметила, что произошло, потому что сидела в беседке и играла в телефон. Подробнее о страшной трагедии читайте в материале «Радио 1».





