«Ребристая штукатурка и дерево с сучками»: Россиянам назвали 7 видов интерьера, которые скоро окажутся в тренде

06 октября 2026, 13:43

Дизайнер Боровская: в трендах интерьера будут ребристые штукатурки и деревья

Фото: IStock/YKvision

Российский интерьер переживает тектонический сдвиг. По словам специалистов, на смену безликим шоурумам и глянцевому минимализму приходят пространства с характером, историей и сложной тактильностью.





Дизайнер интерьера, архитектор с 20-летним опытом работы Мария Боровская в беседе с «Радио 1» рассказала, какие виды интерьера будут в моде в России.





«Русский код» и нео-фолк: это не сувенирные матрешки и не лубок, а глубокая переработка локального наследия в современном ключе. Карельская береза, лен, керамика русских мастеров, мотивы народных промыслов — но в строгом минималистичном контексте. Дом должен рассказывать историю, а не выглядеть как безликий шоурум.

Тактильный бум (сенсорный дизайн): в мире, где мы круглосуточно касаемся гладких стеклянных экранов, дома нам не хватает сложных ощущений. В тренде — фактуры, которые хочется трогать: ребристая штукатурка, грубоватый камень, мягкий букле, рогожка, дерево с брашированной поверхностью. Интерьер должен быть не только красивым, приятным на ощупь.

Скрытый смарт-хаус: технологии есть, но их не видно. Черные стеклянные панели на стенах уходят в прошлое. Колонки маскируются под деревянные панели или тканевые обивки, датчики климата прячутся в вентиляционных решетках, шторы управляются по датчикам солнца. Техника должна служить, оставаясь невидимой.

Эко-брутализм и «честные» материалы: идеально отполированные поверхности уступают место материалам с характером. Камень с природными прожилками, дерево с сучками и трещинами, металл с благородной патиной. Это интерьер, который не боится времени и становится только красивее с годами — так называемая «эстетика старения».

Дофаминовый декор: отказ от скучных «журнальных» интерьеров в пользу личной истории. В моду входят личные коллекции: стопки любимых книг, виниловые пластинки, артефакты из путешествий, странная винтажная керамика, постеры и картины современных российских художников. Дом должен быть зеркалом вашей личности и давать порцию дофамина каждый день.

Гибридные и трансформируемые пространства: после событий последних лет мы поняли, что дом — это многозадачный механизм. Популярность набирает модульная мебель, скрытые кровати, легкие мобильные перегородки, столы-трансформеры. Пространство должно подстраиваться под ваши нужды за пять минут: утром — кабинет, вечером — кинозал, ночью — спальня.