«Ребёнка укусил комар»: Врач рассказала, когда бежать к врачу и какие репелленты работают на самом деле
С наступлением тепла комары активизируются, и даже самая тщательная профилактика иногда даёт сбой. Укус насекомого для ребёнка может обернуться не просто красным пятнышком, а серьёзной аллергией или даже инфекцией.
Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» назвала три работающих вещества в репеллентах, объяснила, почему антигистаминные должны быть в аптечке всегда, и перечислила симптомы, при которых игнорировать визит к врачу опасно.
«Родители теряются на полках магазинов, но нужно смотреть не на бренд, а на состав. Работают препараты, в составе которых есть аббревиатура ДЭТА. Это зелёная зона, и ещё это может быть средство на основе пикаридина или икаридина. Менее пахучие, менее липкие», — посоветовала она.
Средства на эфирных маслах, по её словам, брать можно, но их эффективность не гарантирована. Если ребёнок аллергик, промедление недопустимо.
«Всегда носите с собой антигистаминные средства. Можно помазать местно гелями, можно дать возрастную дозу препарата. Если вы видите, что нарастает отёчность в месте укуса, зуд сохраняется или усиливается, ребёнок ведёт себя нехарактерно, беспокойно, тревожно или присоединяется температура — осмотр обязателен», — предупредила Зайниддинова.
Она добавила, что, если кажется, что «что-то не так», лучше показать ребёнка врачу и убедиться, что всё в порядке.