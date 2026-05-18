«Ребёнка укусил комар»: Врач рассказала, когда бежать к врачу и какие репелленты работают на самом деле

18 мая 2026, 16:55

Врач Зайниддинова: против комаров работают препараты с аббревиатурой ДЭТА

Фото: iStock/Kwangmoozaa

С наступлением тепла комары активизируются, и даже самая тщательная профилактика иногда даёт сбой. Укус насекомого для ребёнка может обернуться не просто красным пятнышком, а серьёзной аллергией или даже инфекцией.





Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» назвала три работающих вещества в репеллентах, объяснила, почему антигистаминные должны быть в аптечке всегда, и перечислила симптомы, при которых игнорировать визит к врачу опасно.





«Родители теряются на полках магазинов, но нужно смотреть не на бренд, а на состав. Работают препараты, в составе которых есть аббревиатура ДЭТА. Это зелёная зона, и ещё это может быть средство на основе пикаридина или икаридина. Менее пахучие, менее липкие», — посоветовала она.