Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
Головная боль — одна из самых частых жалоб, с которой люди обращаются за медицинской помощью. Об этом сообщил врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов в беседе с «Лентой.ру».
Одним из самых распространенных заблуждений является убеждение, что боль можно перетерпеть. Многие считают, что терпение помогает повысить болевой порог, но это не так. На самом деле длительная некупированная головная боль приводит к повышенной возбудимости нейронов центральной нервной системы. Это означает, что затянувшаяся боль, наоборот, снижает болевой порог, и чем дольше она длится, тем легче возникает следующий приступ головной боли, отметил Гурьянов.
Еще одна распространенная проблема, по словам врача, — это бесконтрольный прием обезболивающих препаратов. Если нестероидные противовоспалительные средства или комбинированные анальгетики принимаются более 10-15 дней в месяц, это может привести к развитию абузусной, или лекарственно-индуцированной, головной боли. В таких случаях мозг адаптируется к постоянному поступлению препарата, и после его отмены болевой синдром может усилиться, нередко становясь более интенсивным, подчеркнул медик. Гурьянов также предупредил о рисках использования кофеина, алкоголя и никотина для снятия боли.
Другой ошибкой, по мнению специалиста, является игнорирование базовых физиологических причин боли. Прежде чем прибегать к медикаментам, эксперт рекомендовал оценить, достаточно ли человек пьет воды, высыпается ли и не проводит ли слишком много времени за компьютером без перерывов. Он подчеркнул, что даже незначительное обезвоживание — всего 1-2% от массы тела — может уменьшить объем крови и ухудшить снабжение мозга кислородом.
В заключение Гурьянов посоветовал обратиться к врачу, если интенсивная головная боль впервые появилась после 50 лет, резко усиливается до невыносимого уровня за несколько секунд, усиливается при кашле или физических нагрузках, сопровождается высокой температурой, невозможностью прижать подбородок к груди, спутанностью сознания, слабостью в руке или ноге, нарушениями речи или зрения. Также стоит проконсультироваться с врачом, если для снятия боли приходится принимать обезболивающие чаще двух раз в неделю.
