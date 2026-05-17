Врач назвала безопасную норму чая в день

Врач Кашух назвала безопасную дозу чая для здорового взрослого человека
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что безопасная норма чая для здорового взрослого человека — не более 3–4 чашек некрепкого напитка в день. Превышение объёма создаёт нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы.
В беседе с URA.RU врач порекомендовала не пить крепкий чай на голодный желудок.
«Это может вызвать раздражение слизистой. Оптимальный вариант — выпить чашку тёплого некрепкого чая через полчаса после еды», — отметила специалист.По словам Кашух, запивать еду чаем не стоит: танины связывают железо и белки, что мешает их усвоению. Между чаем и богатой железом пищей (печень, говядина, бобовые, шпинат, орехи) лучше делать паузу не менее часа. Запивать сладкое чаем тоже не рекомендуется — это провоцирует резкий подъём уровня глюкозы.
Врач подчеркнула, что травяные и фруктовые сборы без чайного листа не содержат кофеина и танинов, поэтому их можно пить без ограничений по времени. Кашух настоятельно не рекомендует запивать лекарственные препараты чаем.
«Кофеин непредсказуемо изменяет метаболизм многих лекарств, усиливая или ослабляя их действие», — пояснила гастроэнтеролог.По её словам, для приёма любых лекарств подходит только чистая негазированная вода комнатной температуры.