Врач назвала безопасную норму чая в день

17 мая 2026, 14:10

Врач Кашух назвала безопасную дозу чая для здорового взрослого человека

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что безопасная норма чая для здорового взрослого человека — не более 3–4 чашек некрепкого напитка в день. Превышение объёма создаёт нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы.





В беседе с URA.RU врач порекомендовала не пить крепкий чай на голодный желудок.

«Это может вызвать раздражение слизистой. Оптимальный вариант — выпить чашку тёплого некрепкого чая через полчаса после еды», — отметила специалист.

«Кофеин непредсказуемо изменяет метаболизм многих лекарств, усиливая или ослабляя их действие», — пояснила гастроэнтеролог.