Врач назвала безопасную норму чая в день

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что безопасная норма чая для здорового взрослого человека — не более 3–4 чашек некрепкого напитка в день. Превышение объёма создаёт нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы.



В беседе с URA.RU врач порекомендовала не пить крепкий чай на голодный желудок.

«Это может вызвать раздражение слизистой. Оптимальный вариант — выпить чашку тёплого некрепкого чая через полчаса после еды», — отметила специалист.
По словам Кашух, запивать еду чаем не стоит: танины связывают железо и белки, что мешает их усвоению. Между чаем и богатой железом пищей (печень, говядина, бобовые, шпинат, орехи) лучше делать паузу не менее часа. Запивать сладкое чаем тоже не рекомендуется — это провоцирует резкий подъём уровня глюкозы.

Врач подчеркнула, что травяные и фруктовые сборы без чайного листа не содержат кофеина и танинов, поэтому их можно пить без ограничений по времени. Кашух настоятельно не рекомендует запивать лекарственные препараты чаем.
«Кофеин непредсказуемо изменяет метаболизм многих лекарств, усиливая или ослабляя их действие», — пояснила гастроэнтеролог.
По её словам, для приёма любых лекарств подходит только чистая негазированная вода комнатной температуры.
Ольга Щелокова

