18 ноября 2026, 16:20

Психолог Шамсутдинов: ребенку нужна не вечная безопасность, а внимание родителя

Фото: iStock/ipolonina

Ребёнок то и дело спрашивает, не случится ли что-то с родителями, отказывается идти на секцию или в гости — и родители разрываются между желанием немедленно успокоить и стремлением оградить от всего тревожного. Однако специалисты утверждают, что обе крайности не работают и на самом деле ребёнку помогает справляться со страхом другое.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что ребёнку нужна не вечная безопасность, а взрослый рядом.





«Родителям часто хочется одного из двух: немедленно успокоить ребёнка или запретить ему бояться. "Ничего не случится", "не выдумывай", "ты уже большой" — такие фразы обычно произносят из заботы. Но ребёнок может услышать другое: "моим чувствам здесь нет места"», — предупредил он.









«Задача взрослого не в том, чтобы обещать полное отсутствие опасности. Таких обещаний мы выполнить не можем. Полезнее признать переживание и помочь выдержать его, не отнимая у ребёнка посильную самостоятельность. Например: "Ты боишься идти в новую группу. Понимаю. Давай решим, что поможет тебе начать: я побуду рядом первые десять минут или мы заранее познакомимся с тренером?"» — посоветовал психолог.



