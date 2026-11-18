18 ноября 2026, 14:40

Психолог Макарова: нельзя заставлять ребенка писать письмо Деду Морозу

Фото: iStock/Irina Gutyryak

Родителям не стоит настаивать на письмах Деду Морозу, если ребёнок уже начинает сомневаться в существовании сказочного волшебника. Подводить его к отказу от этой традиции нужно постепенно, а не накануне Нового года.





В преддверии новогодних праздников детский и семейный нейропсихолог Кира Макарова в беседе с Life.ru объяснила, что дети обычно и сами начинают догадываться, кто на самом деле приносит подарки. Поэтому взрослым не стоит бесконечно поддерживать сказку, особенно когда ребёнок уже вступает в подростковый возраст. Макарова напомнила о кризисе семи лет, во время которого у ребёнка формируются новые психологические механизмы, позволяющие лучше понимать социальные правила. По её мнению, после этого этапа дети уже вполне способны самостоятельно разобраться, что Дед Мороз — сказочный персонаж. Родителям достаточно ненавязчиво упоминать об этом в обычных разговорах, не устраивая специального разоблачения перед праздником.





«Родители должны стимулировать это взросление и делать всё, чтобы ребёнок хотел вырасти, а не развивать в нём инфантилизм», — подчеркнула нейропсихолог.

«В нашей психике существуют определённые кризисы, которые помогают нам становиться взрослее и развиваться. Один из них — это кризис семи лет, когда ребёнок получает новообразования в психике, помогающие ему ориентироваться в социуме согласно практически взрослым правилам. Пережив этот кризис, ребёнок становится вполне адекватен и способен принимать взрослые правила. На уровне Деда Мороза он точно способен разобраться самостоятельно. Поэтому можно намекать ребёнку, что это всё-таки сказочный персонаж: поиграли в игры — и хватит», — отметила Макарова.