25 ноября 2026, 12:26

Врач Яблокова: когда ребенок не ест и худеет — это красный флаг

Фото: iStock/Julia Klueva

Избирательный аппетит у детей — одна из самых обсуждаемых тем в родительских кругах. Но за безобидным «малоежкой», как отмечают специалисты, могут скрываться тревожные сигналы.





Детский гастроэнтеролог Екатерина Яблокова в беседе с «Радио 1» рассказала, что разные нарушения пищевого поведения начинают встречаться уже у довольно маленьких детей. И часто встречающийся термин «малоежка» относится к ребенку, который ест определенный набор продуктов.





«Как правило, такие дети едят что-то углеводное, например, макароны и картошку, а всё остальное им не нравится. Самые распространённые красные флаги — когда ребёнок на фоне такого избирательного питания перестаёт расти и развиваться или теряет в весе. Если у него какие-то непонятные повышения температуры, которые вы не можете объяснить респираторной инфекцией. Проблемы с суставами, появление крови где-либо», — предупредила она.

«Пищевое насилие — это не значит привязать ребёнка к стулу и пихать ложку в рот. На самом деле это всё, что связано с длительными уговорами о еде. Сегодня на рынке много продуктов лечебного питания, но выбирать их нужно аккуратно и с участием педиатра и гастроэнтеролога — часть из них действительно является лечебным питанием, а часть — нет, нюансов много», — отметила Яблокова.