Врач Фомина назвала напитки, которые мешают усвоению препаратов железа
Чай, кофе и молоко способны снижать усвоение препаратов железа, предупредила заведующая диагностическим отделением ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Алена Фомина. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, на всасывание микроэлемента могут влиять кофеин и танины. В молоке похожее действие оказывают кальций и белки.
Фомина отметила, что кофеин способен менять действие лекарств. В частности, он может нарушать метаболизм антидепрессантов. Это вещество входит в состав некоторых обезболивающих средств, поэтому дополнительная порция кофеина может повысить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Молочные продукты, по словам врача, способны снижать эффективность препаратов железа и некоторых антибиотиков. Кальций конкурирует с железом при всасывании в кишечнике, а молочный белок казеин и соединения фосфора могут связывать микроэлемент в пищеварительном тракте.
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