25 ноября 2026, 03:28

Врач Фургал: Количество бутербродов с красной икрой и маслом надо контролировать

Фото: iStock/Dmitriy Kurullin

Врач-терапевт Университетской поликлиники Медицинского комплекса ДВФУ Анна Фургал объяснила, может ли бутерброд с красной икрой и сливочным маслом навредить здоровью. Её слова приводит РИА Новости.