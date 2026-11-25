Врач объяснила, вредит ли здоровью бутерброд с красной икрой и сливочным маслом
Врач-терапевт Университетской поликлиники Медицинского комплекса ДВФУ Анна Фургал объяснила, может ли бутерброд с красной икрой и сливочным маслом навредить здоровью. Её слова приводит РИА Новости.
Фургал отметила, что сочетание икры и масла само по себе не опасно, и медицина не запрещает его целиком. Здоровому человеку один небольшой бутерброд за праздничным столом обычно не повредит. Однако всему надо знать меру.
Хотя красная икра — источник белка, омега-3, различных витаминов и микроэлементов, при приготовлении её солят. Это значит, что если такой деликатес употреблять в пищу часто, возрастёт риск повышения давления. Кроме того, у склонных к отёкам людей избыток соли усиливает задержку жидкости. За порцией икры надо внимательно следить при гипертонии, сердечной недостаточности и хронических заболеваниях почек.
Сливочное масло, в свою очередь, добавляет в бутерброд насыщенные жиры. Они могут повысить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности, который часто называют «плохим». Полностью отказываться от масла не нужно, но при сердечно-сосудистых заболеваниях его количество лучше держать под контролем. На каждый день Фургал советует более лёгкий вариант — икру без масла.
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