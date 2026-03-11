В Госдуме объяснили, кому положено единовременное пособие при рождении ребёнка
Депутат Панеш разъяснил порядок получения пособия для неработающих родителей
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнил о праве безработных родителей на единовременное пособие при рождении ребёнка.
В беседе с NEWS.ru Панеш уточнил: ключевое условие для выплаты — наличие российского гражданства.
«Если оба родителя работают, пособие получает мать или отец по месту работы. Если трудится только один, выплату оформляет тот, кто работает. Если оба не трудоустроены, они обращаются за выплатой в органы социальной защиты», — рассказал парламентарий.Депутат сообщил, что размер выплаты составляет 29 974 рубля. Для жителей Крайнего Севера сумму увеличивают на районный коэффициент. Срок перечисления средств — 10 дней после регистрации заявления. Политик отметил, что подать документы можно в течение шести месяцев с момента рождения ребёнка.