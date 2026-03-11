В Госдуме объяснили, кому положено единовременное пособие при рождении ребёнка

11 марта 2026, 13:00

Депутат Панеш разъяснил порядок получения пособия для неработающих родителей

Фото: Istock/Irina Tiumentseva

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнил о праве безработных родителей на единовременное пособие при рождении ребёнка.





В беседе с NEWS.ru Панеш уточнил: ключевое условие для выплаты — наличие российского гражданства.

«Если оба родителя работают, пособие получает мать или отец по месту работы. Если трудится только один, выплату оформляет тот, кто работает. Если оба не трудоустроены, они обращаются за выплатой в органы социальной защиты», — рассказал парламентарий.