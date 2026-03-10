Ловушка ипохондрии: браузер против ChatGPT. Психолог рассказала, почему мы ищем болезни
Психолог Палёха: страх болезни превращает жизнь в бесконечный поход к врачам
Головная боль может быть признаком опухоли. Покраснение кожи часто указывает на аллергию, способную привести к анафилактическому шоку. Лёгкое головокружение иногда свидетельствует о предынсультном состоянии. Знакомо? Для миллионов людей по всему миру это не паранойя, а повседневная реальность.
В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 психолог и схема-терапевт Галина Палёха разобрала механизм ипохондрии — расстройства, которое превращает жизнь в бесконечный поход по врачам и поиск симптомов в интернете.
Как мысль становится болезнью?Ипохондрия начинается с обычного внимания к своему здоровью. На первый взгляд, забота о себе кажется безобидной. Но тут есть нюанс. По словам специалиста, человек замечает какой-то симптом и начинает задаваться вопросом: «Что это может значить?» В результате возникает паника. В нормальном случае процесс выглядит так: симптом — проверка — успокоение. У ипохондриков все иначе: симптом — страх — поиск информации о болезнях в интернете — новый симптом — новый страх.
«Не просто "ух ты, пятна", а "почему у меня пятна? Я точно больна! Происходит что-то ужасное. Это точно очень опасно"», — объяснила специалист.
Два пути ипохондрикаПсихолог выделяет две стратегии поведения, которые приводят к тупику. Первая включает бесконечные походы к врачам. Человек не удовлетворяется мнением одного специалиста и считает, что доктор мог что-то упустить. Поэтому он обращается к следующему, а затем к третьему. Каждый новый визит только усиливает тревогу. Если больной не удовлетворился ответом терапевта и продолжает искать мнения других специалистов, это уже говорит о наличии расстройства.
Вторая стратегия — тотальное избегание. Хотя такая ситуация встречается реже, она может быть более опасной. Человек настолько уверен в своей болезни, что боится получить подтверждение. Он отказывается идти к врачу, старается игнорировать симптомы и прячет голову в песок. В то же время реальная проблема, если она существует, продолжает прогрессировать.
Что скрывается за страхом болезней?На первый взгляд может показаться, что ипохондрик боится смерти. Но психолог утверждает, что это лишь верхушка айсберга. Под этим страхом скрываются более глубокие переживания. Например, для кого-то это не просто боязнь смерти, а беспокойство о том, что его кошка останется без ухода или что близкие люди продолжат жить без него.
По словам специалиста, страх смерти — это лишь вершина. Глубже лежат страх одиночества, страх быть забытым и страх, что мир рухнет, а никто этого не заметит. Современные ипохондрики находятся в особом положении. Психолог отметил, что ипохондрия сегодня процветает благодаря не только особенностям мышления, но и техническому прогрессу. Ранее, чтобы узнать о симптомах, нужно было обратиться к библиотеке или иметь медицинскую энциклопедию под рукой. Сегодня достаточно открыть браузер или спросить ChatGPT о своем состоянии.
«Классика — гуглить. Сейчас ещё искусственный интеллект есть — вообще шикарно можно обсудить свои симптомы», — добавила Палёха.
Интернет даёт мгновенный доступ к информации, но он же даёт мгновенный доступ к панике. Любой чих можно «подтвердить» как начало пневмонии, если достаточно долго искать.
Полезные советы: как выбраться из ловушкиЧтобы выбраться из ловушки ипохондрии, важно осознать механизм своих мыслей. Когда возникает страх о серьезной болезни, остановитесь и проговорите: «Я сейчас катастрофизирую». Проверьте реальность своих опасений: есть ли объективные подтверждения вашей болезни или это лишь страхи? Ограничьте время на «гугление» симптомов — лучше заменить его на что-то приятное. Лечитесь у врача, которому вы доверяете, чтобы избежать излишней тревоги от мнений других специалистов. Постарайтесь выяснить настоящую причину своих страхов — возможно, это страх одиночества или беспомощности. Не стесняйтесь обратиться к психотерапевту.
Ипохондрия — это болезнь воображения. Тело здесь ни при чём. Оно просто подаёт сигналы, а мозг дорисовывает апокалипсис. Когда возникают тревожные мысли о здоровье, важно не зацикливаться на поиске болезни, а сосредоточиться на том, как жить полноценной жизнью. Учитесь находить занятия, которые отвлекают от постоянной проверки состояния своего здоровья.