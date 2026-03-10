10 марта 2026, 15:44

Психолог Палёха: страх болезни превращает жизнь в бесконечный поход к врачам

Головная боль может быть признаком опухоли. Покраснение кожи часто указывает на аллергию, способную привести к анафилактическому шоку. Лёгкое головокружение иногда свидетельствует о предынсультном состоянии. Знакомо? Для миллионов людей по всему миру это не паранойя, а повседневная реальность.





В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 психолог и схема-терапевт Галина Палёха разобрала механизм ипохондрии — расстройства, которое превращает жизнь в бесконечный поход по врачам и поиск симптомов в интернете.



Как мысль становится болезнью?

«Не просто "ух ты, пятна", а "почему у меня пятна? Я точно больна! Происходит что-то ужасное. Это точно очень опасно"», — объяснила специалист.

Два пути ипохондрика

Что скрывается за страхом болезней?

«Классика — гуглить. Сейчас ещё искусственный интеллект есть — вообще шикарно можно обсудить свои симптомы», — добавила Палёха.

Полезные советы: как выбраться из ловушки