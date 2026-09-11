Россиянам рассказали, что нельзя делать после прививки от гриппа и можно ли вакцинироваться после болезни

11 сентября 2026, 16:42

Врач Осипов: после перенесения болезни нужно вакцинироватья спустя неделю

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Страх перед побочными эффектами и незнание простых правил нередко останавливают людей от вакцинации. Но так ли страшна болезнь на самом деле?





Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» заявил, что никаких особых ограничений после прививки нет, а единственное серьёзное правило касается сроков вакцинации после перенесённых заболеваний.





Что делать после прививки

«Мы привились и спокойно живём дальше. Никаких мер предосторожности особенных не нужно. Единственное реальное ограничение — отказ от алкоголя, и то оно носит скорее общий характер и касается любого медицинского вмешательства, а не специфики именно гриппозной вакцины», — сказал врач.

Какие реакции возможны и что с ними делать

«Вакцина может иметь такие лёгкие побочные эффекты, как небольшое повышение температуры, недомогание, которое достаточно быстро проходит. Поэтому следует наблюдать за своим состоянием здоровья. Именно так организм подтверждает, что иммунная система отреагировала на вакцину и начала формировать защиту. Если же состояние вызывает беспокойство или сохраняется дольше ожидаемого, то это повод обратиться к врачу», — отметил Осипов.

Если недавно переболел: сколько ждать

«Если переболел каким-то острым простудным заболеванием, как мы говорим, то должно пройти дней семь. Хотя некоторые эпидемиологи, инфекционисты говорят, что можно буквально через два дня после снижения температуры уже делать прививку. Неделя после выздоровления — оптимальный срок, даже если отдельные специалисты допускают более быстрое возвращение к вакцинации», — объяснил собеседник.

«Прививка всё-таки не защищает полностью от заболевания, но оно будет протекать намного легче. Поэтому соблюдение простых сроков и отказ от лишних ограничений после прививки — не формальность, а способ защитить тех, для кого грипп особенно опасен», — резюмировал собеседник.