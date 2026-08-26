В Роспотребнадзоре назвали лучшее время для прививки от гриппа

26 августа 2026, 01:35

Роспотребнадзор: Лучшим временем для вакцинации от гриппа является начало осени

Фото: iStock/MargJohnsonVA

Оптимальный период для вакцинации от гриппа – первые месяцы осени, поскольку надежная иммунная защита формируется в течение двух-четырёх недель после прививки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.