В Роспотребнадзоре назвали лучшее время для прививки от гриппа
Оптимальный период для вакцинации от гриппа – первые месяцы осени, поскольку надежная иммунная защита формируется в течение двух-четырёх недель после прививки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
К началу сезонного подъёма заболеваемости организм должен уже успеть выработать защитные антитела, поэтому сентябрь и октябрь – самое подходящее время для вакцинации.
Каждый год Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, какие штаммы вируса гриппа могут вызвать эпидемию в грядущем сезоне, и на основе этих данных производится обновлённая вакцина. Минздрав РФ уже завершает подготовку новых препаратов, их поставки в регионы начнутся в конце августа.
Прививку следует делать всем, кто заботится о своем здоровье. Особенно это касается граждан, которые относятся к «группам риска» — у них заболевание протекает тяжело чаще всего. Речь идет, в том числе, о детях, пожилых людях и россиянах с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и лёгочные патологии).
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