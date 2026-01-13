13 января 2026, 16:00

Фото: iStock/JackF

В России запустили реестр злостных неплательщиков алиментов. Эта мера направлена на защиту интересов детей и усиление контроля за нарушителями закона. Он доступен на портале «Госуслуги» и позволяет быстро проверить наличие задолженности. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое реестр злостных неплательщиков алиментов и кто в него попадет Как узнать, что вы в реестре злостных неплательщиков алиментов Как не попасть в реестр Что делать, если попали в реестр злостных алиментщиков Чем грозит нахождение в реестре Защищены ли персональные данные? Реестр неплательщиков алиментов

Что такое реестр злостных неплательщиков алиментов и кто в него попадет

Как узнать, что вы в реестре злостных неплательщиков алиментов

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Как не попасть в реестр

Что делать, если попали в реестр злостных алиментщиков

Фото: iStock/alexialex

Чем грозит нахождение в реестре

Защищены ли персональные данные?

Фото: iStock/wutwhanfoto

Реестр неплательщиков алиментов