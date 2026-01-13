В России запустили реестр злостных неплательщиков алиментов. Эта мера направлена на защиту интересов детей и усиление контроля за нарушителями закона. Он доступен на портале «Госуслуги» и позволяет быстро проверить наличие задолженности. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Что такое реестр злостных неплательщиков алиментов и кто в него попадет
Реестр неплательщиков алиментов — это список должников, которые не исполняют свои обязательства по выплате алиментов. В него включаются лица, привлеченные к административной или уголовной ответственности за неуплату, а также те, кто объявлен в розыск службой судебных приставов.
Как узнать, что вы в реестре злостных неплательщиков алиментов
Чтобы проверить информацию о себе, достаточно зайти на портал «Госуслуги». Укажите фамилию, имя, отчество и дату рождения. Сервис покажет наличие задолженности, регион и сумму долга. Для доступа не требуется авторизация или ввод паспортных данных.
Как не попасть в реестр
Чтобы избежать попадания в реестр, необходимо своевременно выплачивать алименты. Если возникли финансовые трудности, стоит обратиться в суд с просьбой о пересмотре размера алиментов или об отсрочке платежей.
Что делать, если попали в реестр злостных алиментщиков
Если вас внесли в реестр, первым делом нужно погасить все задолженности. После этого можно подать заявление о снятии с учета. Также стоит следить за отменой судебных актов о привлечении к ответственности или окончанием исполнительного производства.
Чем грозит нахождение в реестре
Попадание в реестр может иметь серьезные последствия. Должники могут столкнуться с трудностями при трудоустройстве, получении кредитов и оформлении различных услуг. Работодатели и службы безопасности могут проверять этот ресурс при найме сотрудников. Кроме того, первый замглавы Минюста Евгений Забарчук выступил с инициативой ужесточить меры против неплательщиков. Он считает, что нужно сделать так, чтобы им было некомфортно. В его предложениях значится лишение доступа к «Госуслугам», запрет на оформление кредитов и поступление на госслужбу.
Защищены ли персональные данные?
Доступ к реестру открытый. Это значит, что любой желающий может проверить информацию о наличии задолженности у конкретного человека. Однако сам реестр содержит только общие данные — фамилию, имя, отчество и сумму долга, без указания других личных сведений.
Реестр неплательщиков алиментов
Напомним, что в России закон о создании открытого реестра неплательщиков алиментов заработал в конце мая 2025 года. На тот момент в этом списке оказалось примерно 144 тысячи человек. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложила ввести дополнительные ограничения для должников. Например, они могут лишиться возможности регистрировать автомобили и получать карты болельщиков. На конец декабря 2025 года в реестр злостных неплательщиков алиментов были включены почти 303 тысячи граждан.