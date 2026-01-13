Россиян предупредили об усилении угроз цифрового мошенничества для пенсионеров

13 января 2026, 11:43

В России усиливается волна цифрового мошенничества против пенсионеров

Фото: Istock/Halfpoint

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин назвал пожилых граждан наиболее уязвимой группой для цифровых мошенников.





В беседе с «RT» Немкин пояснил, что пенсионеры сталкиваются с целыми преступными схемами, которые используют подмену номеров и технологии ИИ. Эксперт назвал главные риски: телефонное мошенничество, фишинг и поддельные приложения.



Для защиты депутат предложил создать общую антифрод-платформу для банков и операторов связи, ввести маркировку опасных звонков и специальные сим-карты для пенсионеров.

«Пожилому человеку важно не просто знать, что мошенники существуют, а понимать, как именно работают современные схемы — от подмены номеров до использования дипфейков», — отметил парламентарий.