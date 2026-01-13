В Госдуме призвали провести строгое расследование трагедии в роддоме Новокузнецка
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о трагедии в новокузнецком родильном доме.
В интервью «RT» Милонов заявил о необходимости объективного разбирательства трагического случая.
«Безусловно, необходимо провести строгое расследование, чтобы выяснить причину смерти новорождённых. Если причиной окажется халатность — наказание за это должно быть соразмерным и суровым», — сказал депутат.Он добавил, что с родителями и роженицами сейчас должны работать психологи и духовенство. Такая помощь, по его мнению, поможет людям преодолеть трагедию.
«Мне тяжело представить, каково сейчас родителям, потерявшим своих долгожданных младенцев. Для многих это станет тяжелейшая жизненная утрата», — отметил политик.Ранее стала известна возможная причина массовой смерти младенцев в новокузнецком роддоме.