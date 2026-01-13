В Госдуме предложили преобразовать должность классного руководителя в школах

13 января 2026, 11:13

Депутат Чернышов предложил наделить классных руководителей статусом наставника

Фото: iStock/Drazen Zigic

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил преобразовать должность классного руководителя в школах и закрепить за ними статус наставников, освободив от предметной нагрузки. Об этом пишет РИА Новости.