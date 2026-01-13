В Госдуме предложили преобразовать должность классного руководителя в школах
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил преобразовать должность классного руководителя в школах и закрепить за ними статус наставников, освободив от предметной нагрузки. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат отметил, что соответствующая инициатива может значительно повысить воспитательный потенциал школ. По мнению автора обращения, это также создаст дополнительный ресурс для поддержки учеников в кризисных ситуациях.
Педагоги на новой должности будут отслеживать психологическое состояние детей, организовывать тематические мероприятия и проводить классные часы. Они станут связующим звеном между родителями, психологами, социальным педагогом и советником по воспитанию.
Чернышов подчеркнул, что только уделяя воспитанию приоритетное внимание в работе ключевых педагогов, «мы сможем создать в школах атмосферу доверия и поддержки, которой так не хватает многим детям».
