03 июня 2026, 15:53

Фото: iStock/Candra Ritonga

Слово «рехаб» давно вышло за пределы профессиональной среды. Его часто используют в новостях, сериалах, интервью звезд и разговорах о зависимости, психическом здоровье и восстановлении после тяжелых жизненных кризисов. При этом многие до сих пор не понимают, чем рехаб отличается от больницы, клиники или психологического центра. В материале «Радио 1» подробно расскажем, что это такое, откуда появилось название, какие бывают реабилитационные центры, как в них проходит лечение и почему такие программы стали популярны во всем мире.





Содержание Что такое рехаб Происхождение названия «рехаб» Какие бывают рехаб-центры Как проходит лечение и реабилитация в рехаб-центре Почему рехабы популярны по всему миру Как выглядит рехаб Сроки лечения в рехабе Люди после рехаба

Что такое рехаб

Происхождение названия «рехаб»

Фото: iStock/Candra Ritonga

Какие бывают рехаб-центры

Рехабы для зависимых и людей с психологическими проблемами

Фото: iStock/cagkansayin

Духовные, православные, трудовые и спортивные рехабы

Премиальные рехабы

Фото: iStock/standret

Терапевтические сообщества и программа 12 шагов

Государственные реабилитационные центры и частные клиники

Как проходит лечение и реабилитация в рехаб-центре

Фото: iStock/lithiumcloud

Почему рехабы популярны по всему миру

Как выглядит рехаб

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Сроки лечения в рехабе

Люди после рехаба