«Была тюрьма, а станет классный кластер»: Собчак оценила проект реконструкции «Крестов»
Собчак высоко оценила проект реконструкции «Крестов»
Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Ксения Собчак высоко оценила проект реконструкции бывшей тюрьмы «Кресты», который представили на петербургском стенде ПМЭФ.
По словам генерального директора компании «КВС», являющейся девелопером проекта, Сергея Ярошенко, преображение «Крестов» завершат к 2030 году. Там разместят офисы, гостиницы, музейное и гастрономическое пространство и бассейн. При этом зона внутри будет полностью пешеходной.
«Очень крутой проект прямо в центре города. Главное, на мой взгляд, что это позитив, которого постоянно не хватает. Была тюрьма, страшная тюрьма, а будет теперь классный кластер, отельный комплекс», — приводит «Петербургский дневник» слова Собчак.Она добавила, что территория бывшей тюрьмы является лучшим местом для офисов. Так, сидя в кресле, человек будет все время помнить, что именно здесь было ранее, и «бояться красивого вида».