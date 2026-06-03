«Была тюрьма, а станет классный кластер»: Собчак оценила проект реконструкции «Крестов»

03 июня 2026, 14:42

Собчак высоко оценила проект реконструкции «Крестов»

Ксения Собчак (Фото: Telegram@ ksbchk)

Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Ксения Собчак высоко оценила проект реконструкции бывшей тюрьмы «Кресты», который представили на петербургском стенде ПМЭФ.





По словам генерального директора компании «КВС», являющейся девелопером проекта, Сергея Ярошенко, преображение «Крестов» завершат к 2030 году. Там разместят офисы, гостиницы, музейное и гастрономическое пространство и бассейн. При этом зона внутри будет полностью пешеходной.





«Очень крутой проект прямо в центре города. Главное, на мой взгляд, что это позитив, которого постоянно не хватает. Была тюрьма, страшная тюрьма, а будет теперь классный кластер, отельный комплекс», — приводит «Петербургский дневник» слова Собчак.