В РАНХиГС Новосибирска отключили свет во время экзаменов
В Новосибирске из-за аварии на электросетях прервали занятия, зачеты, а также конференцию в Сибирском институте управления — филиале РАНХиГС.
По данным Om1 Новосибирск, электричество в здании вуза полностью отключили в 14:00. При этом сотрудники «Россети Новосибирск» оперативно приступили к устранению аварийной ситуации. Сейчас они проводят ремонт кабельной линии электропередачи.
При этом одна из преподавателей вуза рассказала, что из-за отключения света пришлось прервать конференцию по грантам, а также занятия и зачеты. Кроме того, полностью остановилось дистанционное обучение. Также возникли проблемы с выставлением экзаменационных оценок.
Сейчас на месте работают пять бригад. В устранении аварии задействовали 15 человек и пять единиц техники, в том числе специализированную электротехническую лабораторию. Пока электроснабжение вуза перевели на резервную схему.
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