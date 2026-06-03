Создатели самого длинного бутерброда в мире лишились рекорда из-за голодных зрителей
В Аргентине создатели самого большого бутерброда в мире лишились рекорда из-за голодных зрителей. Об этом сообщает Need To Know.
В городе Авельянеда, что в провинции Буэнос-Айрес, сотрудники стейк-хауса El Tano попытались установить мировой рекорд, приготовив самый длинный сэндвич в мире. Для этого блюда потребовалось полторы тонны говяжьей вырезки, а также сыр, ветчина, орегано и другие ингредиенты. Предполагалось, что длина сэндвича достигнет 750 метров.
В 11 часов утра на одной из центральных улиц города установили столы, и повара приступили к работе. Событие активно рекламировалось в социальных сетях, и на его открытие пришло около 30 тысяч человек, которые хотели попробовать самый большой сэндвич в мире, как только рекорд будет зафиксирован.
Однако приготовление затянулось, и к 16 часам сэндвич всё ещё не был готов. В толпе стало нарастать недовольство, а подростки начали перелезать через ограждения, чтобы взять куски сэндвича. Вскоре к ним присоединилось гораздо больше людей. В итоге попытка установить рекорд провалилась. Персонал стейк-хауса El Tano выразил сожаление по поводу случившегося и отметил, что сэндвич был почти готов, когда голодные зрители начали его растаскивать.
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