Создатели самого длинного бутерброда в мире лишились рекорда из-за голодных зрителей

03 июня 2026, 15:31

В Аргентине голодные зрители сорвали готовку самого длинного сэндвича в мире

Фото: iStock/Worledit

В Аргентине создатели самого большого бутерброда в мире лишились рекорда из-за голодных зрителей. Об этом сообщает Need To Know.