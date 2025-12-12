«Репетиция зимы»: Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей и жителей области на выходных
Синоптик Шувалов: на выходных в Москве и Подмосковье будет мороз
Декабрь удивляет москвичей и жителей области теплой погодой. Но будет ли настоящая зима, и если да, то когда?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что репетиция зимы будет не слишком продолжительной.
«Сегодня ветер поменяется с западного на северный, температура начнет резко проваливаться вниз, дождь превратится в мокрый снег. К вечеру ожидается -4 градуса. Но это все быстро закончится, и будет гололедица», — сказал он.
По словам эксперта, в субботу, воскресенье и понедельник в Москву и область придет морозная погода, а со вторника вернутся осенние температуры.
«На выходных и в понедельник температура будет достигать -10 градусов. Но, скорее всего, нам с этих погодных качелей не спрыгнуть до конца декабря. А про январь говорить пока рано», — резюмировал Шувалов.