Непогода обрушится на европейскую часть России

12 декабря 2025, 01:05

Вильфанд: европейскую часть России накроет метель и гололедица

Фото: istockphoto / Dreef

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в пятницу во второй половине дня на территории европейской части России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





По прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится на 6–7 °C в течение дня. Вечером усилится ветер до 15 м/с и начнётся снегопад, который перерастёт в сильную метель. Вместе с тем высока вероятность образования гололедицы. По словам Вильфанда, при таких погодных условиях усложняется ситуация на дорогах и тротуарах.



«И сильная гололедица… на тротуарах будет очень скользко, ну на самом деле и на дорогах скользко», — сказал специалист.