Синоптик рассказал, какая погода встретит москвичей в новогоднюю ночь

12 декабря 2025, 13:19

Синоптик Ильин: в новогоднюю ночь в Москве будет мягкая погода со снегом

Фото: Istock/Фото: Istock/

Синоптик Александр Ильин дал подробный прогноз погоды для Москвы и области на новогоднюю ночь и первый день года.





В беседе с «NEWS.ru» Ильин сообщил, что к 31 декабря в регионе уже установится устойчивый снежный покров. По его сведениям, в новогоднюю ночь температура в Московском регионе будет колебаться от нуля до пяти градусов мороза.

«Днём будет идти снег, вечером — небольшой снег, а ночью 1 января по области температура может опускаться от трёх до восьми градусов мороза, снежок совсем небольшой. Днём 1 января температура снова будет находиться в пределах от нуля до минус пяти градусов, будет небольшой снежок», — заявил эксперт.