Синоптик рассказал, какая погода встретит москвичей в новогоднюю ночь
Синоптик Александр Ильин дал подробный прогноз погоды для Москвы и области на новогоднюю ночь и первый день года.
В беседе с «NEWS.ru» Ильин сообщил, что к 31 декабря в регионе уже установится устойчивый снежный покров. По его сведениям, в новогоднюю ночь температура в Московском регионе будет колебаться от нуля до пяти градусов мороза.
«Днём будет идти снег, вечером — небольшой снег, а ночью 1 января по области температура может опускаться от трёх до восьми градусов мороза, снежок совсем небольшой. Днём 1 января температура снова будет находиться в пределах от нуля до минус пяти градусов, будет небольшой снежок», — заявил эксперт.Ильин подчеркнул, что прогнозирует спокойную и мягкую погоду со снегом на весь период праздников.