«Резать неправильно»: Врач назвал неочевидные факты о варикозе

23 февраля 2026, 10:00

Врач Трейгер: проблему варикоза можно решить без госпитализации

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Операции с разрезами и швами при варикозе уходят в прошлое. Сегодня флебология перешла на «рельсы» малоинвазивных технологий. Как не попасть к псевдо-специалисту, можно ли делать операцию летом и что делать беременным женщинам?





Врач-сосудистый хирург Центра спасения конечностей РЖД-Медицины Георгий Трейгер в беседе с «Радио 1» рассказал, что современное оборудование и грамотные руки позволяют решить проблему варикоза без госпитализации.





«В руках грамотного флеболога лазерная коагуляция и склеротерапия всегда эффективны. Нет такого пациента, которому нельзя сделать ларезную процедуру, надо делать именно открытую хирургию. Эта методика - с разрезами, швами — уже устарела и ушла в историю. Это неправильно, что в 2026 году пациентов подвергают тому, что было актуально 50—60 лет назад», — заявил он.

«Ограничений по сезону нет, но летом тяжелее носить компрессионный трикотаж. Беременным лучше не торопиться с процедурами и дождаться окончания грудного вскармливания. Также в качестве профилактики нужно добавить себе ходьбы. 10 000 — это просто цифра. Не надо к ней стремиться. 5—7 тысяч шагов — уже хорошо. А если мы говорим про спорт, то здорово посещать бассейн. Гидродинамическая нагрузка помогает перераспределять отток крови», — дал советы врач.