Названы самые бесполезные процедуры в кабинете стоматолога

18 февраля 2026, 16:22

Врач Кузьмин назвал удаление здоровых зубов мудрости бесполезной процедурой

Фото: iStock/Bojan89

Стоматолог-имплантолог, кандидат медицинских наук и эксперт бренда Alpha-Bio Tec Игорь Кузьмин перечислил три процедуры, которые считает бесполезными. Об этом пишет «Лента.ру».