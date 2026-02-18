Названы самые бесполезные процедуры в кабинете стоматолога
Стоматолог-имплантолог, кандидат медицинских наук и эксперт бренда Alpha-Bio Tec Игорь Кузьмин перечислил три процедуры, которые считает бесполезными. Об этом пишет «Лента.ру».
Врач считает удаление здоровых зубов мудрости без необходимости бессмысленной процедурой. Существует мнение, что зубы мудрости лучше удалять заранее, чтобы избежать проблем в будущем. Эта идея настолько популярна, что многие воспринимают такую процедуру как обязательную, отметил стоматолог. Однако, если зуб полностью прорезался, стоит ровно, не мешает жевать, доступен для чистки и не вызывает боли или воспаления, с медицинской точки зрения он не отличается от других зубов, добавил врач.
По словам Кузьмина, удаление здорового зуба — это не профилактика, а хирургическое вмешательство, которое связано с рисками: воспаление лунки, длительное заживление и повреждение нерва. Еще одной бесполезной процедурой врач назвал герметизацию фиссур у взрослых — это заполнение бороздок на жевательной поверхности зубов специальным материалом. Хотя этот метод эффективен для детей, для взрослых со здоровыми зубами он бесполезен, подчеркнул доктор.
Кроме того, Кузьмин не рекомендует тратить деньги на физиотерапевтические процедуры для ускорения заживления. По его мнению, скорость заживления будет одинаковой независимо от того, проходит ли курс физиотерапии или нет.
