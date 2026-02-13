«Резкий арктический разворот»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных

13 февраля 2026, 12:47

Синоптик Шувалов: Москву ждет двухдневное потепление, а затем морозы

Фото: iStock/possum1961

Столичный регион переживёт первую с начала года оттепель, но заплатит за неё резким скачком давления и обвалом температуры в воскресенье.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» предупредил, что погода вступает в фазу «слабо предсказуемых скачков», которые могут продлиться до марта.







«Сегодня и завтра днём ожидается положительная температура, однако радоваться москвичам придётся недолго, потому что в ночь на воскресенье начнется стремительное похолодание. Небо затянет облаками, пройдут небольшие моросящие осадки. Главный удар стихия нанесёт в воскресенье. За несколько часов температура рухнет более чем на 10 градусов», — сказал он.

«Организм метеозависимых людей ждёт серьёзное испытание. Атмосферное давление начнёт расти стремительными темпами уже завтра. Добавится и сильный северо-западный ветер. Во вторник-среду пик похолодания — до -16…-18°C», — отметил Шувалов.

«В этой ситуации, когда идут такие сильные, слабо предсказуемые скачки, на 3–4 дня вперёд можно заглянуть. А дальше — очень большая вероятность ошибиться. Я думаю, этот характер погоды со скачкообразным изменением сохранится не только до конца февраля, но и в начале марта», — резюмировал эксперт.